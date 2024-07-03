Среда, 3 Июля 2024 15:37

АрмИнфо.Армения формирует новую повестку с ЕС, которая станет серьезным бременем для правительства, <взявшегося> за реализацию данной повестки. С подобной точкой зрения выступила эксперт по вопросам безопасности, председатель Центра <Женщины и глобальная архитектура безопасности> Армине Маргарян 3 июля на форуме <РА-Восточное партнерство-ЕС: вызовы и возможности партнерства>.

По ее словам, Армения с 2020 года пытается освободиться от оков, которые были наложены на нее еще с момента независимости Третьей республики.

<То, что происходит в отношениях Армения - ЕС нужно рассматривать в качестве процесса: у нас есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), мы формируем новую повестку партнерства с ЕС, которая пойдет намного дальше CEPA по политическим обязательствам и наложит очень серьезное бремя на плечи того правительства, которое возьмет на себя обязательство по реализации данной повестки>, - отметила эксперт.

Именно в этом ключе, по ее словам, представители власти признают, что нет простой схемы или какой-то <кнопки>, на которую можно нажать и пройти весь процесс в облегченном режиме.

Тем не менее, уверена Маргарян, мяч на стороне Армении, несмотря на то, что есть опасность не выдержать тот прессинг, который предстоит государству, решившему стать ближе к ЕС. Многие страны не выдержали это давление, к примеру соседняя Грузия, этому могут поспособствовать не только недостаточные <подушки безопасности> внутри страны, так и развития на международной арене, указала эксперт.

При этом, по мнению Маргарян, инструмент <референдума> о вступлении Армении в Европейский союз должен быть использован. <Это будет необходимо властям, поскольку потом они с этим инструментом в руках смогут сформировать сопротивляемость от угроз, исходящих от России. А эти угрозы наверняка будут>, - подчеркнула эксперт по вопросам безопасности.

Премьер-министр Никол Пашинян, 1 июля на <Армянском форуме за демократию> в Ереване, коснувшись целесообразности проведения референдума о вступлении в ЕС, заявил: <Если мы вынесем этот вопрос на референдум, то должны будем проводить агиткомпанию. Когда мы будем её проводить, люди зададут вопросы - когда, как, в какие сроки, какими шагами? Евросоюз хочет этого или нет, готов ли Евросоюз? Могу ли я дать ответы на эти вопросы - нет>, - признался Пашинян.