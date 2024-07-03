Среда, 3 Июля 2024 15:02

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 3 июля принял делегацию Конгресса США, возглавляемую сенатором Роджером Уикером.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер-министр приветствовал визит конгрессменов в Армению и выразил удовлетворение динамичным развитием армяно-американских отношений. Пашинян подчеркнул важность проведения недавно состоявшейся в Ереване сессии стратегического диалога Армения-США и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться и укрепляться.

Премьер-министр отметил, что США оказывают эффективную поддержку продвижению демократических реформ в Армении, добавив, что развитие демократии имеет стратегическое значение для правительства РА.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность расширения и углубления отношений между двумя странами в политическом, экономическом, энергетическом и других направлениях, подчеркнув необходимость и активного межправительственного и межпарламентского диалога.

Были отмечены шаги, предпринимаемые правительством РА в направлении развития демократических институтов в Армении и борьбы с коррупцией.

Состоялся обмен мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, проекту правительства РА "Перекресток мира", процессам, происходящих в регионе, и другим вопросам, представляющих взаимный интерес.