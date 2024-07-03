Среда, 3 Июля 2024 12:40

АрмИнфо.Исполнительный директор фонда <Дорожный департамент> Гор Аветисян освобожден от занимаемой должности согласно собственному заявлению. Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур республики Сона Арутюнян.

Врио главы Фонда назначен замдиректора Сержик Петросян.

Аветисян был назначен на должность директора фонда "Дорожный департамент" в 2022 году.