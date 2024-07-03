Среда, 3 Июля 2024 12:32

АрмИнфо. В Армении на боевом посту погиб военнослужащий вооруженных сил страны.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, инцидент произошел 3 июля около 00:45. На боевом посту N-й воинской части Министерства обороны при невыясненных пока обстоятельствах огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий- контрактник Саркис Хачатрян. Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.

"Министерство обороны выражает соболезнование и поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего", - говорится в сообщении.