Среда, 3 Июля 2024 12:32

АрмИнфо. Армения является важным партнером проекта Восточное партнерство. Об этом заявил посол Евросоюза в Республике Армения Василис Марагос 3 июля на форуме <РА-Восточное партнерство-ЕС: вызовы и возможности партнерства>.

Глава представительства ЕС в Армении напомнил, что в этом году отмечается 15-летие Восточного партнерства. Несмотря на это, инструмент все еще остается актуальным и востребованным и дал хорошие результаты - многие страны, в том числе Армении, стали более близки к Европе.

<Мы сейчас работаем над новой повесткой партнерства с Арменией под зонтом ВП, а также в двустороннем формате с Арменией, работаем в направлении программы укрепления устойчивости и роста Республики Армения, о чем было заявлено 5 апреля с.г. в Брюсселе. Мы продолжим работать вместе и со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать ваши реформы, подтвердить поддержку суверенитету, демократии, территориальной целостности и социально-экономической устойчивости Республики Армения>, - заявил европейский дипломат.

Секретарь Совбеза Армен Григорян, подтверждает - проект <Восточное партнерство> является успешным, и он имеет множество положительных результатов. <15 лет назад, когда создавалось Восточное партнерство, в основном постсоветские страны были больше похожи друг на друга, но за 15 лет они претерпели большие изменения, и, вероятно, основным требованием является индивидуальный подход ко всем этим странам-членам>, - отметил Григорян.

Как указал секретарь СБ, диверсификация очень важна для способности Армении противостоять вызовам, как в экономическом плане, так и в плане безопасности. Демократия, по убеждению властей РА, определенно повышает устойчивость Армении, подчеркнул он.

<Демократия - один из основных инструментов, с помощью которого Армения может противостоять своим угрозам. Демократия также очень важна с точки зрения внутренней безопасности. Мы убеждены, что демократия помогает повышению внутренней безопасности, экономическому развитию, борьбе с коррупцией, а это, в свою очередь, приносит большие результаты>, - заявил Армен Григорян.

Напомним, что по итогам брюссельской встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, вице- председателя Европейской комиссии, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена и руководитель USAID Саманты Пауэр было принято заявление, в котором говорилось, что в целях укрепления новой повестки партнерства Армения-ЕС Европейский союз выступит с программой на 270 млн евро "Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы". Программа будет направлена на укрепление социально-экономической устойчивости Республики Армения при одновременной поддержке диверсификации торговли. Она также будет оказывать поддержку в удовлетворении долгосрочных потребностей перемещенных лиц. Это укрепит отраслевое сотрудничество с Арменией, одновременно увеличивая поддержку гармонизации нормативно-правовой базы, направленной на реализацию полного потенциала CEPA. ЕС продолжит поддерживать ключевые области: от диверсификации торговли, развития инфраструктуры, энергетики до авиационной безопасности.

Восточное партнерство (ВП) - это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Из шести государств-членов этого объединения три - Украина, Грузия и Молдавия - объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики и подписали соглашение об ассоциации с ЕС. В 2022 Украине и Молдавии предоставлен статус кандидатов на членство в ЕС. А членство Белоруссии было приостановлено 28 июня 2021 года в связи с невозможностью выполнять обязательства в условиях введённых Евросоюзом санкций и ограничений. В широком контексте ВП стремится к достижению ключевых целей глобальной политики, перечисленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, определенных ООН, и в Парижском соглашении по климату.