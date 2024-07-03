Среда, 3 Июля 2024 12:31

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении требует вернуть в собственность государства церковь, построенную в 1208 году и реконструированную в 1220 году в общине Египатруш Арагацотнской области республики.

Как отмечается в сообщении надзорного органа, церковь, построенная на добровольных началах на землях общины, была признана муниципальной собственностью, на основании чего Комитет кадастра зарегистрировал это право 4 апреля 2019 года. Позже, 9 июня 2020 года, община Апарана на основании договора о дарении передала объект Армянской Апостольской Церкви. 6 июля того же года Комитет кадастра зарегистрировал право собственности ААЦ на эту церковь. Между тем, как считают в генпрокуратуре, в соответствии со статьей 2 закона "О недвижимых памятниках истории и культуры, являющихся государственной собственностью и не подлежащих экспроприации", государственное имущество включено в государственный список недвижимых памятников.

Не подлежат приватизации или дарению религиозные и гражданские сооружения: храмы, церкви, часовни, монастырские комплексы, жилые, дворцовые, промышленные, коммунальные, хозяйственные постройки, сохранность которых исключает возможность их полной научной реставрации и первоначального эксплуатационного назначения. Согласно статье 8 того же закона Правительство Республики Армения утверждает государственный список недвижимых памятников истории и культуры, не подлежащих экспроприации. Постановлением Правительства РА от 15 марта 2007 года церковь Св.Ацвацацин, расположенная в поселке Египатруш Арагацотнского марза, включена в государственный список недвижимых памятников истории и культуры, считающихся государственной собственностью Республики Армении и не подлежит отчуждению.

В данном случае глава укрупненной общины Аппаран Арагацотнского марза, игнорируя требование соответствующей статьи закона РА, посчитал церковь Сурб Аствастацин на территории села Египатруш собственностью общины, которая, тем не менее, считается государственной собственностью, в результате чего церковь была выведена из-под контроля государства.

Учитывая вышеизложенное, прокурором управления защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры 22 января 2024 года составлено сообщение о преступлении, 24 января 2024 года возбуждено уголовное дело, а 7 февраля 2024 года - в Административный суд был подан иск с требованием признать решение главы общины Апаран недействительным.

Решением Административного суда от 15 февраля 2024 года в удовлетворении иска по указанному административному делу было отказано. Решением Апелляционного административного суда от 22 апреля 2024 года апелляционная жалоба Генпрокуратуры также была отклонена. Генеральная прокуратура внесла кассационную жалобу. Вместе с тем, 11 июня 2024 года в Совет старейшин общины Апаран было внесено предложение обратиться с иском в суд с просьбой объявить решение главы общины от 1 апреля 2019 года недействительным.