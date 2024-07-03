Среда, 3 Июля 2024 11:44

АрмИнфо.В Армении раскрыт случай государственной измены. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были получены фактические данные о том, что 43-летний житель Еревана занимался шпионажем в пользу Азербайджана и передачей ему сведений, содержащих государственную тайну. В частности, было установлено, что житель Еревана, являясь военнослужащим-контрактником, младшим сержантом посредством сайта "Одноклассники.ру" с января 2023 года контактировал с человеком, являющимся представителем азербайджанских спецслужб, который маскировался под фейковым именем в той же социальной сети. В результате "любовной" переписки и для продолжения общения армянский военнослужащий собрал и передал ряд данных, содержавших служебную и государственную тайну, будучи, тем самым, завербованным. Он передал азербайджанской стороне информацию о вооружении боевой позиции своего подразделения, количестве и типе оружия, местонахождении боевой позиции, личные данные командного состава. Эти действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и безопасности Республики Армения.

На основании фактов, полученных в результате действий сотрудников Службы национальной безопасности и Следственного комитета, надзорному прокурору было внесено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 43-летнего мужчины по части 1 статьи 418. Уголовного кодекса РА, которое было удовлетворено.

2 июля мужчина был задержан и дал признательные показания. Ему было предъявлено обвинение. В суд подано ходатайство об избрании в отношении 43- летнего мужчины ареста в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено. Расследование продолжается.