Среда, 3 Июля 2024 11:35

АрмИнфо.Делегация Конгресса во главе с сенатором США Роджером Уикером в сопровождении председателя Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргиса Ханданяна и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в США Лилит Макунц посетила Мемориал Цицернакаберд.

Согласно пресс-службе законодательного органа, члены делегации возложили венок у Мемориального комплекса и цветы к вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, чтобы воздать дань уважения памяти невинных жертв первого в истории человечества массового убийства людей по национальному признаку.

Напомним, что сегодня в Армению прибыла двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером. Сенатор Уикер (республиканец от штата Миссисипи) является старшим представителем Хельсинкской комиссии США, известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сенатор Уикер также является старшим республиканским представителем Комитета по вооруженным силам Сената. В состав делегации входят председатель Хельсинкской комиссии, член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец, Южная Каролина, 2-й округ); сопредседатель, сенатор Бен Кардин (демократ от Мэриленда), который также является председателем сенатского комитета по международным отношениям, а также сенатор Джон Корни (республиканец от Техаса), член палаты представителей Роберт Адерхолт (республиканец от Алабамы, 4-й округ), член палаты представителей Ричард Хадсон (республиканец Каролина, 9-й округ), член палаты представителей Трент Келли (республиканец от Миссисипи, 1-й округ) и член палаты представителей Энди Харрис (республиканец от штата Мэриленд, 1-й округ).

Отметим, что в результате геноцида были совершены массовые убийства 1,5 млн человек, столько же людей рассеялись по всему миру. Были уничтожены тысячи армянских рукописей, сотни исторических и архитектурных памятников, сожжены более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел.

Геноцид армян признан и осуждён многими странами мира и влиятельными международными организациями. Первым массовые убийства армян официально осудил парламент Уругвая (1965). Уничтожение армян официально признали геноцидом (согласно международному праву[177]) и осудили также Франция (1998, 2000, 2001, 2006, 2012, Бельгия, Нидерланды, Швейцария - Национальный совет (нижняя палата парламента), Швеция, Россия (1995), Польша, Ливан (2000), Италия, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Аргентина (2 закона, 5 резолюций), Венесуэла, Чили, Канада (1996, 2002, 2004), Ватикан, Боливия (2014), Австрия (2015), Люксембург (2015), Бразилия (2015), Парагвай (2015), Германия (2016), Чехия (2017), Португалия (2019), США (в 35 штатах на уровне закона), Латвия.

Геноцид армян признал Европарламент (1987, 2000, 2002, 2005, 2015), парламентская коалиция стран Южной Америки (Меркосур), Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Парламент Латинской Америки (2015). Признание геноцида армян официально не является обязательным условием для вступления Турции в ЕС, однако некоторые авторы считают, что Турции придётся сделать это на пути к членству в ЕС.

Турция тратит значительные средства на пиар-кампании по отрицанию и делает пожертвования университетам, обеспечивающим правдоподобность турецкой позиции.