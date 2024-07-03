Среда, 3 Июля 2024 11:16

АрмИнфо. Пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, завесой для внешнего мира. Фактически Баку проводит политику по оккупации Армении, и делается это под гуманитарным прикрытием. Об этом говорится в статье бывшего Омбудсмена РА Армана Татояна.

По его словам, "миролюбивая" пропагандистская машина Азербайджана предъявляет Армении новые оккупационные требования. В частности, на Бакинском телевидении, подчиняющимся правительству Азербайджана, были представлены ложные данные, которые нельзя игнорировать. Речь идет о требовании к Еревану внести в Конституцию РА 2 поправки, связанные с переселением в Армению так называемых "западных азербайджанцев". Причем, как отметил правозащитник, Баку будет настаивать на обеспечении их безопасности под гарантией иностранной посреднической миссии. В Армении должны быть размещены вооруженные силы страны, которая является союзником Азербайджана и пользуется его доверием. Татоян указал на очевидность страны, о которой идет речь. "Поскольку Азербайджан не доверяет Армении, на каком-то этапе сами "западные азербайджанцы" должны получить возможность организовать собственную безопасность путем создания своих вооруженных формирований. Власти Армении должны будут обеспечить их права на образование на азербайджанском языке. Эти предложения являются новым развитием концепции оккупации "Западного Азербайджана", основанной на абсолютной лжи, которую нельзя игнорировать. Более того, различные источники в правительстве Азербайджана утверждают, что число лиц, подлежащих <ренатурализации>, составляет 300 тысяч человек", - отметил экс - Омбудсмен.

Татоян заметил, что Баку всем своим поведением показывает, что пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, это завеса для внешнего мира. "Фактически проводится политика оккупации Армении и делается это под гуманитарным прикрытием. В качестве примера можно привести все то, что они сделали с Арцахом: сначала настоящей целью этнической чистки была изоляция Арцаха "экоактивистами", затем установка азербайджанского КПП и полная блокировка дорог, ведущих в Арцах, а после этого вооруженные нападения на Арцах", - подчеркнул бывший Защитник прав человека Армении.