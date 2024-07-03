Среда, 3 Июля 2024 11:13

АрмИнфо.В Армению прибывает делегация США, возглавляемая сенатором Роджером Уикером. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания РА.

Согласно источнику, делегация будет принята в комиссиях НС РА. В частности, состоится встреча членов американской делегации с председателем комиссии НС по внешним связям Саркисом Ханданяном.

Посольство США в Армении представило подробности визита в Ереван двухпартийной делегации Конгресса США, возглавляемой сенатором Роджером Уикером.

Как отмечается в сообщении посольства США, в состав американской делегации входят конгрессмены Джо Уилсон, Бен Кардин, Джон Корнин, Роберт Адерхолт, Ричард Хадсон, Трент Келли и Энди Харрис.

В ходе визита делегация проведет встречи с коллегами Национального Собрания РА и представителями правительства РА с целью обсуждения вопросов, связанных с укреплением связей между двумя странами. Делегация возложит венок к мемориальному комплексу Геноцида армян, после чего состоятся встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном и спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном. Делегация также проведет встречи с депутатами НС, представляющими армянское политическое поле, представителями гражданского общества, а также вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.

Отметим, что в последнее время наблюдается резкая активизация визитов высокопоставленных чиновников из Вашингтона. По мнению наблюдателей, это связано с намерениями сторон довести уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Роджер Уикер - американский политик, сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии.