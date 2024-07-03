Среда, 3 Июля 2024 11:10

АрмИнфо.В условиях внутреннего раскола Армения сталкивается с угрозами установления в стране авторитарного режима управления. Об этом в Бухаресте, выступая на очередном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила член армянской делегации, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галстян.

По ее словам, которые приводит пресс-служба НС РА, ряд международных правозащитных организаций зафиксировали упадок демократии в Армении, указав, в частности, на противоправные действия полиции, применяемые насилие и пытки, незаконные преследования оппозиционеров, увольнение общественных лидеров оппозиции. Все это, отметила Галстян, свидетельствует об узурпации и концентрации власти со стороны правящей политической силы.

Депутат подчеркнула, что преследования оппозиционных политиков по сфабрикованным делам и политические репрессии стали обычной практикой в Армении. "Сотни граждан РА были незаконно заключены в тюрьму за противоположные взгляды, многие из них являются политическими заключенными в соответствии с международно признанными стандартами. Ключевые институты демократического государства нарушаются властями. Разжигание ненависти и откровенная враждебность используются, чтобы заставить замолчать тех, кто осмеливается выступить против режима. Европейский союз судей также выразил глубокую обеспокоенность по поводу независимости судебной системы.

Несмотря на десятки сообщений и зафиксированных фактов, ни один полицейский не был привлечен к уголовной ответственности. Мы даже стали свидетелями, когда депутат НС РА был жестоко избит десятками полицейских перед офисом своей партии", - подчеркнула Галстян.

Она напомнила, что в ходе последней масштабной мирной акции полиция применила незаконную силу и специальные средства против мирных демонстрантов. "Повторяю, мирных демонстрантов, в результате чего более сотни протестующих, в том числе 10 журналистов, получили ранения, в том числе, и осколочные. У некоторых возникли дальнейшие проблемы с жизнеспособностью. Полицейское насилие, поощряемое главой правительства Армении, является открытым нарушением фундаментальных прав человека и международных стандартов, которые представляют угрозу для армянского народа, выбравшего демократический путь развития. Я призываю вас осудить продолжающийся упадок демократии в Армении и выразить солидарность со стремлением граждан моей страны построить правовое государство. В заключении, я обращаюсь к докладчику по правам человека ПА ОБСЕ и предлагаю посетить Армению, изучить ситуацию на месте и сделать соответствующие выводы", - сказала депутат.