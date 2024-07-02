Вторник, 2 Июля 2024 22:22

АрмИнфо.Армения готова подписать всеобъемлющее и прочное мирное соглашение с Азербайджаном, основанное на взаимном признании территориальной целостности, нерушимости границ, принципе неприменения силы в соответствии с Хельсинкским заключительным актом. Об этом заявил глава армянской делегации, председатель Постоянной парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Бухаресте.

Более того, он отметил, что недавно правительство Армении выразило готовность подписать мирный договор в течение ближайшего месяца на основе вышеуказанных принципов. Однако на это предложение правительства Армении азербайджанская сторона выдвинула требование об изменении Конституции нашей страны. Тогда как в обсуждаемом мирном соглашении четко обозначено, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют территориальных претензий друг к другу. Следовательно, подобная риторика и требования, по мнению Ханданяна, являются явным вмешательством во внутреннюю политику и внутренние дела Армении, что неприемлемо.

Приведя 45-й пункт проекта резолюции о том, что Ассамблея приветствует дипломатические усилия международного сообщества, направленные на содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, а также другие усилия по укреплению доверия, депутат отметил: <Ваше

внимание к региону является ключом к стабильности, потому что, когда вы игнорируете наш регион, другие субъекты, которые не так заинтересованы в мире и стабильности, усиливают свое опасное влияние, что ухудшает региональную ситуацию с безопасностью и представляет серьезную угрозу демократическим стремлениям, независимости и суверенитету моей страны. Будьте вовлечены в наш регион, не игнорируйте его>.