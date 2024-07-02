Вторник, 2 Июля 2024 20:46

АрмИнфо.Лидер движения <Тавуш во имя Родины> Баграт Србазан провел встречу с общественными деятелями Армении. Об этом говорится на странице Движения в Фейсбук.

Согласно источнику, на встрече присутствовало свыше 100 общественных деятелей. <В зале присутствовали лидеры мнений. Люди, призванные внести свой вклад в реализацию целей Священной борьбы и нашей победы. Борьба с ложью продолжается во имя правды и справедливости>, - говорится в сообщении Движения