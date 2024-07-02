Вторник, 2 Июля 2024 20:38

АрмИнфо. Для установления личностей предположительно двух армянских военнослужащих, останки которых азербайджанская сторона передала накануне Армении, были проведены судебно-медицинская и судебно- генетическая экспертизы.

Согласно сообщению Следственного комитета, речь идет о военнослужащих, пропавших без вести в результате азербайджанской агрессии 13-14 сентября 2022г.

<Заключения экспертиз получены, личности двух военнослужащих ВС Армении идентифицированы. Без вести пропавших лиц в результате сентябрьской агрессии 2022 года больше нет>, - говорится в источнике.