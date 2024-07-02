Вторник, 2 Июля 2024 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 10 на улице Шевченко, частные дома улицы Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 51а на улице 9 Мая, жилой дом 10 на улице Чехова, жилые дома 16А, 22, 25, 26 в кв. ‘Назарбекян”, 4-ая улица Шаумяна, жилой дом 130 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе, жилые дома 2/11, 3/10 на улице Бабаджаняна, жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна, ясли-детский сад N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 24/1 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 88А на улице Вагаршяна, жилые дома 17-19 и частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара; жилой дом 3/1 на улице Лвовяна, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; филиал компании ‘Ардшинбанк”, ООО ‘Ташир Пицца”, универмаг “Идеал”, ООО “Династия” в 3-м Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11։00-16:00 села Арагац, Цахкашен, Артаван, Ара, Шенаван, Варданут, Апна;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Ноякерт и Армаш;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

13:00-14:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак и Низами;

14:00-15:00 село Оврашат; частично село Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени;

16:00-16:30 адреса 1, 96, 98 на Ереванском шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Агавнадзор и село Арпи;

в Котайкской области:

11:00-14:30 ЗАО “Радиовещательная и телевизионная сеть Армении”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха ''Виардо’’, пансионаты “Цахкаовит”, ‘Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа Хаус”, ‘Деджи Тейн”, и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, улицы Волкова, Интернационал, Барекамутян, Еритасардакан, Кармир, квартал “Зонал-каян”, бассейн, ООО ‘Даймонд”, “Лума”, “Норарар”, Дворец Пионеров, “Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; село Элар;

в Гегаркуникской области:

10։00-14։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО “Грант Карапетян”, “Гога-Седа Арутюняннер”, ЗАО “Радиовещательная и телевизионная сеть Армении”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”;

11։00–16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции операторов ''Тим Телеком”, “Виваселл-МТС’, “Юком”;

в Тавушской области:

11։00-16:00 частичо улица Оржоникидзе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван, Михайловка;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Каджаран;

12:30-15:00 село Бнунис;

14:00-15:00 село Торуник.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Маиси 9, Кохб 1, Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-17:00 жилые дома 1-5 на улице Касяна, жилые дома 2-2/51 на улице Акобяна, жилые дома 60/1-66 и частные дома 31-60 на улице Барбюса, гостиничный комплекс “Бакос”, жилые дома 50, 51 в 4-ом квартале Давташена, улицы Мамиконян, Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), министерство Энергетики, министерство территориального управления, министерство Иностранный Дел, компания “Меллат Банк”;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 кварталы ‘Мугни”, “Тигранаван' в городе Аштарак; села Кучак, Египатруш, Ернджатап, Араландж, Шогакн, Джрамбар;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично улицы Сарибека Варданяна, Маршала Баграмяна, Андраника, Озаняна, Нельсона Степаняна, Геворга Чауша в городе Веди;

10:00-13:00 частично улица Касяна, частично улицы Араратяна, Камо, Маштоца, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шаумяна, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично села Нор Кянк, Ехегнаван, Нор Кюрин, Овташат и Мармарашен;

10:30-15:30 частично село Мргавет;

12:00-13:00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 ЗАО “Радиовещательная и телевизионная сеть Армении”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха ''Виардо’’, пансионаты “Цахкаовит”, ‘Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа Хаус”, ‘Деджи Тейн”, и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 села Драхтик, Агберк, прибрежные территории, прилегающие от Драхтика к Шорже;

в Тавушской области:

10։30֊12։30 села Айгедзор, Чинари и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-14:00 частично улицы Вардананца, Зоряна, территории, прилегающие к скверу “Арцах”, в городе Ванадзор;

11:00-16:30 квартал “Тарон-2”, квартал “Энергетик тнаин аван” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Арчут;

11:00-17:00 село Шаумян;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Дзагедзор;

11:00-15:00 село Ахлатян.