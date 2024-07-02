Вторник, 2 Июля 2024 14:43

АрмИнфо. Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность. Об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

"Арцахское телевидение возобновляет свою деятельность - с небольшим составом, но с чрезвычайно важной ролью: сделать все возможное для сохранения связей между народом Арцаха, сохранения арцахских особенностей армянской идентичности и арцахского диалекта и освещать проблемы, волнующие народ Арцаха. Сделать свой голос слышимым", - написал Степанян.