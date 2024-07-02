Вторник, 2 Июля 2024 14:41

АрмИнфо. Проект реставрации монастырского комплекса XIII века Макараванк в населенном пункте Ачаджур Тавушской области был утвержден с некоторыми оговорками Научно-методическим советом Министерства образования, науки, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба МОНКС, ссылаясь на итоги 9-го заседания Совета.

Помимо этого на заседании участники обсудили несколько эскизных проектов, связанных с реконструкцией, укреплением и восстановлением памятников истории и культуры, расположенных в Араратской, Ширакской, Котайкской и Лорийской областях.

В число принятых проектов - перенос памятника Ованесу Абеляну на театральную площадь города Ванадзор Лорийской области. Единогласно совет проголосовал также за проект благоустройства территории монастырского комплекса Кечарис Котайкской области (XI- XIIIвв.). Помимо этого, было принято решение о строительстве учебно­воспитательного центра на месте полуразрушенного здания хозназначения, построенного в годы СССР, расположенного по адресу г. Ванадзор, улица Закаряна, 33. Данный участок граничит с территорией, принадлежащей комплексу Гугаракской епархии.