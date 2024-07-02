Вторник, 2 Июля 2024 14:40

АрмИнфо.Служба принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении напоминает, что 8 июля истекает срок уплаты штрафов за административные правонарушения в <облегченном> режиме.

Напомним, что, согласно решению кабмина от 11 января 2024 года, если в течение трех месяцев с момента принятия закона гражданин оплатит 50% штрафа по своим делам в СПИСА, долг обнулится. <Допустим, если у гражданина имеется задолженность в 500 тыс драмов, он сможет обнулить долг оплатив 250 тыс драмов, плюс расходы по совершению исполнительных действий (в размере 5%) - в 6250 драмов (50% от исполнительных расходов)>, - пояснил тогда премьер Никол Пашинян. Регулирование коснется примерно 2 млн исполнительных производств на сумму в 8 млрд драмов.

<Мы призываем тех граждан, которые еще не успели оплатить штрафы, предъявленные к принудительному исполнению до 5 апреля, поторопиться и воспользоваться льготой.

Платежи можно осуществлять через платформы исполнительной службы <Личный кабинет> https://cabinet.harkadir.am, <Розыски> https://cabinet.harkadir.am/dahkcabinet/cabinet/debtorinfo/, а также банки и платежные терминалы, а в рабочие дни также путем посещения офисов обслуживания города Еревана и региональных подразделений Службы. Кстати, зарегистрироваться в <Личном кабинете> также можно через национальную идентификационную платформу <Ес ем> (<Я>), - говорится в сообщении СПИСА.