Вторник, 2 Июля 2024 11:57

АрмИнфо.C 30 июня по 1 июля 2024 года в Дохе делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбановым приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану, проходивший под эгидой ООН.

В ходе встречи участники, в том числе делегация действующих властей Афганистана, обменялись мнениями о текущей политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, перспективах расширения возможностей частного сектора Афганистана и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

В своем выступлении руководитель делегации Туркменистана отметил о последовательной деятельности Туркменистана по оказанию всесторонней помощи афганскому народу, на основе принципов добрососедства и гуманизма, которая была инициирована Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и сегодня успешно продолжающейся Президентом Туркменистана.

Кроме того, было констатировано, что состоявшиеся в текущем году в Ашхабаде выставка товаров и услуг Афганистана, туркмено-афганский бизнес-форум, также визит предпринимателей Туркменистана в Герат способствуют расширению торговых отношений частного сектора обеих стран.

Также А.Гурбанов подчеркнул, что Туркменистан в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами, в тесном взаимодействии с другими государствами и международными организациями, проводит активную политику борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими негативными вызовами современности.