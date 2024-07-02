Вторник, 2 Июля 2024 11:53

АрмИнфо.В рамках своего рабочего визита в Страсбург Защитник прав человека РА Анаит Манасян провела встречу с новоизбранным комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти. Об этом сообщает офис Омбудсмена РА.

Поздравив Майкла О'Флаэрти с избранием на должность Комиссара Совета Европы, Анаит Манасян рассказала ему о проблемах в сфере защиты прав человека в Армении, в частности, в вопросе обеспечения гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. Она подчеркнула важность проведения масштабных работ в рамках преодоления атмосферы разжигания ненависти, дискриминации и нетерпимости.

На встрече особое внимание было уделено защите прав людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, работе, проводимой Защитником прав человека РА в этой сфере. Анаит Манасян отметила, что защита прав вынужденных переселенцев предполагает специальную методологию, которая должна лежать в основе работы, проводимой всеми государственными органами. Она также коснулась вопросов, связанных с защитой прав жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения, подчеркнув необходимость гарантированного обеспечения прав человека в рамках всех этих процессов.

Собеседники обсудили, в том числе, вопросы, связанные с возможностями расширения сотрудничества в сфере защиты прав человека.

В свою очередь, Майкл О'Флаэрти поблагодарил Омбудсмена за содержательную беседу и подчеркнул готовность продолжать тесное сотрудничество с институтом Защитника прав человека Армении.