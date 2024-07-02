Вторник, 2 Июля 2024 11:51

АрмИнфо. Антикоррупционный суд планирует конфисковать у дочери и зятя крупного бизнесмена Гагика Царукяна в пользу Армении более 1 миллиарда 286 миллионов драмов, $264 тыс., 2 объекта недвижимости и акции. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Антикоррупционный суд под председательством судьи Нарине Авагян намерен у экс- губернатора Котайка, экс-мэра Абовяна Карапета Гулояна и его жены Розы Царукян в пользу Армении взыскать 9177/10 000 часть одной единицы недвижимости в селе Ариндж; земельный участок в общине Цахкадзор Котайкской областимарз, улица Тандзахпюри, 29/2; 2000 акций компании <АКБА БАНК>, право требования невозвратной части предоставленного кредита - $264 000. Помимо этого 1 286 545 113 драмов РА будет взыскано у Карапета Гулояна .

Решение вступает в законную силу по истечении 1 месяца со дня его опубликования и может быть обжаловано в Апелляционном антикоррупционном суде РА в течение месяца.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в отношении зятя лидера партии <Процветающая Армения>, крупного бизнесмена Гагика Царукяна - Карапета Гулояна возбуждено уголовное преследование по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Так, согласно сообщению Генпрокуратура Армении,

К.Г., который в 2008-2015 годах был главой общины Абовян, зная о законодательном запрете о том, что земельные участки, парки, скверы, сады и другие территории общего пользования, находящиеся в государственной и общественной собственности, не могут быть переданы гражданам и юридическим лицам на правах собственности, использовал свои полномочия вопреки государственным и служебным интересам, нарушил требования ряда законодательных актов и продал земельные участки. В результате предположительно совершенных преступных действий общине причинен имущественный ущерб на сумму 537 млн 802 тыс драмов, из которых в ходе предварительного следствия возмещено 474 млн 949 ты драмов. Отмечалось, что принимаются меры по полному возмещению нанесенного ущерба.