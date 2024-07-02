Вторник, 2 Июля 2024 11:49

АрмИнфо. Ереван высоко ценит поддержку, которую Вашингтон оказывает развитию экономики Армении. Об этом накануне при посещении американского посольства в преддверии Дня независимости США заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

Президент, как сообщает пресс-служба главы государства, придал особое значение содействию, оказываемого США процессу демократических реформ в Армении. Он приветствовал принятое несколько дней назад решение об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами. "Думаю, Соединенные Штаты продолжат ответственную миссию, которая призвана защищать демократию и распространять демократические ценности", - отметил Хачатурян.

Посол США в Армении Кристина Куин, в свою очередь, отметила, что за последние годы в двусторонних отношениях между Арменией и США достигнут огромный прогресс. "Вы внесли свой вклад и активно участвовали во всем этом, включая ваш очень важный недавний визит в Калифорнию и на западное побережье США. Я хотела бы поблагодарить Вас, правительство РА и народ Армении за углубление наших отношений", - сказала Кристина Куин, выразив надежду, что в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущей повестке армяно-американских отношений и перспективах развития двустороннего

сотрудничества.