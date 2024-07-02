|Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного Карабаха
|В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
|Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
|8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА
|Делегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану
|Омбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости
|Антикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млн
|Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьера
|Посол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и Вашингтоном
|Блинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договора
|В полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри - СМИ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Алиев вновь потребовал от Армении изменить конституцию
|Армянские парламентарии командированы в РФ
|ООН и демократические страны могут пойти против своей совести, если Азербайджан продолжит оставаться страной-организатором SOR29 - Бернар Кушнер
|Полны надежд, что резолюция о признании этнических чисток, будет официально принята Палатой представителей США: Нацсобрание Арцаха
|Марк Берендт: В таких в маленьких странах, как Армения, определенные проблемы стереотипны, и о них сложно говорить
|Переговоры комиссий по делимитации идут в конструктивном русле: Офис Мгера Григоряна
|"Тараз Фест" в этом году пройдет в парке Победы
|Пашинян: правоохранительная и судебная системы должны быть органично связаны с народом
|В Ереване опровергли встречу спецпредставителей Армении и Турции 2 июля на приграничном КПП <Маргара>
|Экс-глава госимущества Армении полностью возместил причиненный государству ущерб
|Глава МО: в ближайшее время будут предприняты шаги по решению процесса набора кадров для ВС Армении
|Омбудсмен Армении требует разъяснений от компаний <Веолия джур> и <Электрические сети Армении>
|Баку <снабжает> деньгами Ереван: Гарник Даниелян
|Премьер-министр РА: проведение референдума о вступлении Армении в Европейский Союз нецелесообразно
|Два оставшихся кандидата в президенты Ирана ведут ожесточенную борьбу за завоевание критической группы вероятных избирателей
|Посол: ЕС продолжит содействие Еревану в установлении в регионе мира и безопасности
|Посол США: Мы обновим наш стратегический диалог с Арменией и он превратиться в стратегическое партнерство
|Пашинян: демократию следует воспринимать не как шаткую ведьму, а как элегантную гостью
|Посол Армении посетил разрушенный ВСУ Украины дом в Белгороде
|Движение "Тавуш во имя Родины" анонсировало очередное собрание
|Глава МИД Армении заявил коллеге из Словении о важности заключения мира с Баку
|В Иране не удалось выбрать президента в первом туре
|Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне
|Пашинян уволил главу Военно-промышленного комитета
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
|Азербайджан активно заселяет Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|Следком Армении идет по следам организаторов антиправительственных митингов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам прокомментировали информацию движения <Тавуш во имя Родины>
|Баку требует от Еревана отозвать иски из международных судов: "Тавуш во имя Родины"
|Арарат Мирзоян принял участие в круглом столе в Международном центре обороны и безопасности Эстонии
|"Айакве" заявляет об умышленной провокации со стороны руководства полиции 12 июня
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Группа евродепутатов раскритиковала реакцию Москвы и Баку на армяно-французскую оружейную сделку
|Баграт Галстанян и представители движения <Тавуш во имя родины> с трехдневным визитом отправились в Сюник
|Посол: развитие отношений между Арменией и Ираном, в том числе, в сфере безопасности, зависит от армянской стороны
|Документальный фильм о Сергее Параджанове <Я отомщу миру любовью> покажут на кинофестивале <Золотой абрикос>
|Посол ИРИ: Иран приветствует позицию Армении по вопросу признания Палестины
|Американские конгрессмены представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Арцахе
|Издание Politico выявило, как Азербайджан осуществляет за рубежом целенаправленную пропаганду против Рубена Варданяна
|Армения не подпишет бюджет ОДКБ на 2024 год, о чем официально уведомила Секретариат - МИД
|Армения всегда была европейской страной, и ее будущее - в Европе. Антон Хофрайтер армянским депутатам
|Глава МВД Армении встретился с представителями Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции
|Джеймс О Брайен: Нам нужен мирный договор и для обеспечения трафика
|Арарат Мирзоян о российско-украинской войне: Армения категорически выступает против войны и поддерживает территориальную целостность стран
|Международное рейтинговое агентство Moody s повысило рейтинг IDBank-а
|Глава МИД Армении: Ереван готов завершить работы по подписанию мирного договора в течение месяца, но не могу сказать, что вижу позитивной реакции Баку на это предложение
|По тексту мирного соглашения между Ереваном и Баку достигнут значительный прогресс - Байрамов
|Читать больше
АрмИнфо. Ереван высоко ценит поддержку, которую Вашингтон оказывает развитию экономики Армении. Об этом накануне при посещении американского посольства в преддверии Дня независимости США заявил президент РА Ваагн Хачатурян.
Президент, как сообщает пресс-служба главы государства, придал особое значение содействию, оказываемого США процессу демократических реформ в Армении. Он приветствовал принятое несколько дней назад решение об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами. "Думаю, Соединенные Штаты продолжат ответственную миссию, которая призвана защищать демократию и распространять демократические ценности", - отметил Хачатурян.
Посол США в Армении Кристина Куин, в свою очередь, отметила, что за последние годы в двусторонних отношениях между Арменией и США достигнут огромный прогресс. "Вы внесли свой вклад и активно участвовали во всем этом, включая ваш очень важный недавний визит в Калифорнию и на западное побережье США. Я хотела бы поблагодарить Вас, правительство РА и народ Армении за углубление наших отношений", - сказала Кристина Куин, выразив надежду, что в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущей повестке армяно-американских отношений и перспективах развития двустороннего
сотрудничества.
|Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного Карабаха
|В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
|Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
|8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА
|Делегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану
|Омбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости
|Антикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млн
|Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьера
|Посол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и Вашингтоном
|Блинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договора
|В полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри - СМИ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Алиев вновь потребовал от Армении изменить конституцию
|Армянские парламентарии командированы в РФ
|ООН и демократические страны могут пойти против своей совести, если Азербайджан продолжит оставаться страной-организатором SOR29 - Бернар Кушнер
|Полны надежд, что резолюция о признании этнических чисток, будет официально принята Палатой представителей США: Нацсобрание Арцаха
|Марк Берендт: В таких в маленьких странах, как Армения, определенные проблемы стереотипны, и о них сложно говорить
|Переговоры комиссий по делимитации идут в конструктивном русле: Офис Мгера Григоряна
|"Тараз Фест" в этом году пройдет в парке Победы
|Пашинян: правоохранительная и судебная системы должны быть органично связаны с народом
|В Ереване опровергли встречу спецпредставителей Армении и Турции 2 июля на приграничном КПП <Маргара>
|Экс-глава госимущества Армении полностью возместил причиненный государству ущерб
|Глава МО: в ближайшее время будут предприняты шаги по решению процесса набора кадров для ВС Армении
|Омбудсмен Армении требует разъяснений от компаний <Веолия джур> и <Электрические сети Армении>
|Баку <снабжает> деньгами Ереван: Гарник Даниелян
|Премьер-министр РА: проведение референдума о вступлении Армении в Европейский Союз нецелесообразно
|Два оставшихся кандидата в президенты Ирана ведут ожесточенную борьбу за завоевание критической группы вероятных избирателей
|Посол: ЕС продолжит содействие Еревану в установлении в регионе мира и безопасности
|Посол США: Мы обновим наш стратегический диалог с Арменией и он превратиться в стратегическое партнерство
|Пашинян: демократию следует воспринимать не как шаткую ведьму, а как элегантную гостью
|Посол Армении посетил разрушенный ВСУ Украины дом в Белгороде
|Движение "Тавуш во имя Родины" анонсировало очередное собрание
|Глава МИД Армении заявил коллеге из Словении о важности заключения мира с Баку
|В Иране не удалось выбрать президента в первом туре
|Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне
|Пашинян уволил главу Военно-промышленного комитета
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
|Азербайджан активно заселяет Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|Следком Армении идет по следам организаторов антиправительственных митингов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам прокомментировали информацию движения <Тавуш во имя Родины>
|Баку требует от Еревана отозвать иски из международных судов: "Тавуш во имя Родины"
|Арарат Мирзоян принял участие в круглом столе в Международном центре обороны и безопасности Эстонии
|"Айакве" заявляет об умышленной провокации со стороны руководства полиции 12 июня
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Группа евродепутатов раскритиковала реакцию Москвы и Баку на армяно-французскую оружейную сделку
|Баграт Галстанян и представители движения <Тавуш во имя родины> с трехдневным визитом отправились в Сюник
|Посол: развитие отношений между Арменией и Ираном, в том числе, в сфере безопасности, зависит от армянской стороны
|Документальный фильм о Сергее Параджанове <Я отомщу миру любовью> покажут на кинофестивале <Золотой абрикос>
|Посол ИРИ: Иран приветствует позицию Армении по вопросу признания Палестины
|Американские конгрессмены представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Арцахе
|Издание Politico выявило, как Азербайджан осуществляет за рубежом целенаправленную пропаганду против Рубена Варданяна
|Армения не подпишет бюджет ОДКБ на 2024 год, о чем официально уведомила Секретариат - МИД
|Армения всегда была европейской страной, и ее будущее - в Европе. Антон Хофрайтер армянским депутатам
|Глава МВД Армении встретился с представителями Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции
|Джеймс О Брайен: Нам нужен мирный договор и для обеспечения трафика
|Арарат Мирзоян о российско-украинской войне: Армения категорически выступает против войны и поддерживает территориальную целостность стран
|Международное рейтинговое агентство Moody s повысило рейтинг IDBank-а
|Глава МИД Армении: Ереван готов завершить работы по подписанию мирного договора в течение месяца, но не могу сказать, что вижу позитивной реакции Баку на это предложение
|По тексту мирного соглашения между Ереваном и Баку достигнут значительный прогресс - Байрамов
|Читать больше
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Читать больше
|Политолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал Палестину
|Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
|Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
|Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов находится в повестке
|Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас