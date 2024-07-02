Вторник, 2 Июля 2024 11:49

АрмИнфо.Между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного

договора, что приведет к появлению колоссальных экономических выгод для стран Южного Кавказа. Об этом, как передает армянская служба "Голоса Америки", заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в институте Брукингса.

По словам госсекретаря, подписание мирного договора положит конец длившемуся десятилетиями противостоянию между двумя государствами. "Тем самым, в регионе будут созданы огромные возможности для экономического взаимодействия, формирования экономических связей по маршруту "запад - восток" и "север-юг". В этом проекте роль Азербайджана весьма значительна", - отметил Блинкен.

Он добавил, что достижение мира между Ереваном и Баку вполне реально. Оно будет соответствовать интересам не только Армении и Азербайджана, но и всего региона. "Мы предприняли и продолжаем прилагать усилия по приближению сторон к мирному договору, делая это в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом. Думаю, что этого можно добиться. Около неделю назад я говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул важность региона Южного Кавказа, указав на происходящие в нем колоссальные политические процессы. "Сегодня здесь имеются как реальные озабоченности, так и реальные возможности", - сказал госсекретарь США.