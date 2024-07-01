Понедельник, 1 Июля 2024 21:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 1, 2/4, 3, 5 на улице Душанбе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 на переулке Ташкента, 1, 5, 7 на улице Ашхабад, жилой дом 21/1 на улице Бабаджаняна, ясли-детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 1-10 на пр. Азатутяна, частные дома 9/6-13/11 на Тбилисском шоссе;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мхчян;

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Мурацана, Гукасяна, Сурб Аменапркича в городе Арарат; частично села Таперакан и Лусашох;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Гусанагюх, Лусахбюр, Ширакаван, Саракап, Джрапи, Агин, Бардзрашен, Исаакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 10 на улице Шевченко, частные дома улицы Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 51а на улице 9 Мая, жилой дом 10 на улице Чехова, жилые дома 16А, 22, 25, 26 в кв. ‘Назарбекян”, 4-ая улица Шаумяна, жилой дом 130 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе, жилые дома 2/11, 3/10 на улице Бабаджаняна, жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна, ясли-детский сад N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 24/1 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 88А на улице Вагаршяна, жилые дома 17-19 и частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара; жилой дом 3/1 на улице Лвовяна, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; филиал компании ‘Ардшинбанк”, ООО ‘Ташир Пицца”, универмаг “Идеал”, ООО “Династия” в 3-м Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11։00-16:00 села Арагац, Цахкашен, Артаван, Ара, Шенаван, Варданут, Апна;

в Араратской области:

10:00-13:00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Ноякерт и Армаш;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

13:00-14:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак и Низами;

14:00-15:00 село Оврашат; частично село Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени;

16:00-16:30 адреса 1, 96, 98 на Ереванском шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Агавнадзор и село Арпи;

в Котайкской области:

11:00-14:30 ЗАО “Радиовещательная и телевизионная сеть Армении”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха ''Виардо’’, пансионаты “Цахкаовит”, ‘Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа Хаус”, ‘Деджи Тейн”, и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, улицы Волкова, Интернационал, Барекамутян, Еритасардакан, Кармир, квартал “Зонал-каян”, бассейн, ООО ‘Даймонд”, “Лума”, “Норарар”, Дворец Пионеров, “Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; село Элар;

в Гегаркуникской области:

10։00-14։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО “Грант Карапетян”, “Гога-Седа Арутюняннер”, ЗАО “Радиовещательная и телевизионная сеть Армении”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”;

11։00–16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции операторов ''Тим Телеком”, “Виваселл-МТС’, “Юком”;

в Тавушской области:

11։00-16:00 частичо улица Оржоникидзе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван, Михайловка;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Каджаран;

12:30-15:00 село Бнунис;

14:00-15:00 село Торуник.