Понедельник, 1 Июля 2024 18:25

АрмИнфо. ООН и демократические страны коллективно могут пойти против своей совести, если Азербайджан продолжит оставаться принимающей страной SOR29. Об этом заявил бывший министр иностранных и европейских дел Франции Бернар Кушнер, представляя свою точку зрения относительно СОР29 в газете Le Monde.

"В то время, когда Франция погружена в политическую неопределенность, мы не должны упускать из виду такие крупные международные события, поскольку экология является приоритетом наших правительств. Выбор Азербайджана в качестве принимающей страны COP29 должен напомнить нам об этом, одновременно подчеркивая, что таким образом международное сообщество, похоже, сталкивается со своими собственными противоречиями. Как международное сообщество может оправдать проведение столь важного мероприятия в стране, которая отклоняется от международного права, во многом зависит от углеводородов и нарушает права человека, без каких- либо уважительных причин продолжая держать в тюрьме двадцать три армянских заложника? Менее чем через год после этнической чистки 120 тысяч армян Нагорного Карабаха Азербайджан уже удостоился чести принять у себя такое авторитетное мероприятие, как СОР29. Этот выбор поднимает как гуманитарные, так и экологические проблемы", - отметил Кушнер.

По его словам, Конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), похоже, действует так, как будто событий последних месяцев на самом деле не произошло, и, таким образом, дает Азербайджану право действовать свободно, продолжая нарушать международное право. "После более чем девятимесячной блокады всей Нагорно-Карабахской Республики, лишив 120 тысяч армян продовольствия, медикаментов и топлива, Азербайджан 19 сентября 2023 года начал военное наступление с целью взять территорию под свой полный контроль и провел настоящую этническую чистку. Впервые за более чем две тысячи лет в этом регионе мира не проживает ни один армянин. Покидая Нагорно-Карабахскую Республику, номинированный на Нобелевскую премию мира филантроп Рубен Варданян и еще семь политических лидеров Армении оказались в заложниках у властей Азербайджана. Их необоснованный арест вызывает тем большее беспокойство, что ни один иностранный наблюдатель или любой иностранный гражданин не имеет права присутствовать на текущем судебном заседании или предоставлять информацию о своем здоровье. Почти девять месяцев призывы освободить этих заложников остались без внимания. Однако необходимо повторить, что борьбу с изменением климата нельзя отделять от соблюдения прав человека", - заявил экс-министр.