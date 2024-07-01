Понедельник, 1 Июля 2024 18:24

АрмИнфо.Национальное Собрание Республики Арцах приветствует резолюцию, представленную конгрессменами США Анной Эшу и Крисом Смитом в Палату представителей США, в которой предлагается официально признать этнические чистки, проведенные Азербайджаном в Арцахе, потребовать от Баку понести ответственность за военные преступления и защитить право арцахцев на безопасное и безопасное возвращение.

Как говорится в распространенном арцахским парламентом заявлении, законодатели придают важность тому, что эта резолюция, осуждает незаконную блокаду Арцаха Азербайджаном и военную агрессию, развязанную в сентябре 2023 года, и призывает президента США и соответствующие федеральные органы предпринять немедленные действия в направлении обеспечения прав насильственно перемещенных лиц Арцаха на свободное и безопасное возвращение на свою Родину под надежными гарантиями безопасности.

Авторы резолюции рекомендуют также ввести санкции в отношении должностных лиц Азербайджана, виновных в военных преступлениях, оказать гуманитарную помощь Армении для решения гуманитарных проблем насильственно перемещенных арцахцев, приостановить военную поддержку Азербайджана со стороны США и предпринять шаги для немедленного освобождения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, в том числе военно-политического руководства Арцаха, и сохранения армянского культурного наследия в Арцахе.

<Мы полны надежд, что резолюция, представленная конгрессменами, будет официально принята Палатой представителей, и представленные в ней положения будут использованы в политике, проводимой исполнительной властью США, способствуя установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе.

Гагик Багунц, исполняющий обязанности председателя Национального собрания Республики Арцах, Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, Карен Бекарян, член комиссии по защите прав народа Арцаха>,

- говорится в сообщении.

Отметим, что в двухпартийной резолюции Эшу-Смита говорится, что <нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, совершенное в прошлом году, привело к исчезновению этнической армянской общины, которая на протяжении веков называла этот регион своей родиной. Действия Азербайджана соответствуют всем определениям этнической чистки и должны быть осуждены как таковые>. Также звучит призыв к администрации Байдена <активно поддерживать права армян на фоне продолжающихся преступлений правительства Азербайджана при диктаторе Ильхаме Алиеве>.