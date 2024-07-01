Понедельник, 1 Июля 2024 18:23

АрмИнфо. В таких в маленьких странах, как Армения, определенные проблемы стереотипны, и о них сложно говорить. Подобное мнение в ходе панельных дискуссий в рамках форума Armenian Forum for Democracy выразил директор программ правозащитной организации Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт (Marc Behrendt). Он отметил, что такие организации как Freedom House берут на себя ответственность начать подобные обсуждения.

В качестве примера представитель Freedom House рассказал о докладе, подготовленном организацией о судьбе армян, насильственно покинувших Нагорный Карабах. "Я думаю, что подготовка данного доклада также

потребовала участия кого-то извне. Считаю, что в некотором роде мы взяли на себя ответственность по обеспечению политической защиты этого доклада", - подметил эксперт.

На вопрос, что организация внесла своим присутствием в Армению, Берендт указал на авторитеность, заметив, что Freedom House известен на международной арене своими докладами, которым доверяют.

Он также заметил, что 25 лет назад демократические идеи и права человека в Армении были лишь на декларативном уровне. "В них не было потребности. Люди приравнивали это к справедливости или же внешним ценностям. Но сейчас, я думаю, в Армении есть большая потребность в защите прав человека. И это не рассмтаривается уже как что-то извне принятое, а стало для общественности очень важным", - сказал представитель Организации.