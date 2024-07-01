Понедельник, 1 Июля 2024 18:22

АрмИнфо.Согласно соответствующим договоренностям, комиссии по делимитации и пограничной безопасности Армении и Азербайджана работают над согласованием проекта регламента о совместной деятельности государственной комиссии по демаркации государственной границы и пограничной безопасности Республики Армения и государственной комиссии по демаркации государственной границы и пограничной безопасности Азербайджанской Республики. Об этом сообщает офис вице- премьера РА Мгера Григоряна.

<По состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке передали друг другу проекты регламента и провели ряд обсуждений. Переговоры продолжаются в конструктивном русле. В ближайшее время планируется завершить процесс согласования>, - говорится в сообщении.

19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. С вечера того же дня жители приграничных сел Тавуша, недовольные договоренностями Еревана и Баку, проводили акции протеста, которые в конечном итоге вылилось в движение <Тавуш во имя Родины>. Согласно решению комиссий, Азербайджану должны будут отойти два дома, мост, участок дороги в сторону Грузии и около 50 земельных участков-