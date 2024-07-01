Понедельник, 1 Июля 2024 18:21

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 1 июля посетил Генеральную прокуратуру и принял участие в торжественном заседании коллегии, посвященном 106- летию со дня создания прокуратуры Республики Армения и Дню прокуратуры.

Как передает пресс-служба правительства РА, обращаясь к присутствующим, Пашинян отметил, что справедливость для народа Республики Армения продолжает оставаться одним из самых больших ожиданий. <Если мы посмотрим на это с точки зрения общественного мнения и логики, то складывается впечатление, что мы не смогли в полной мере реализовать эти ожидания. В этом контексте роль прокуратуры в плане формирования чувства справедливости в стране трудно переоценить. В целом, я вижу эту проблему и ставлю ее перед нашей системой государственного управления, в том числе, перед теми органами, которые действуют самостоятельно, но действуют в рамках государственной логики и в порядке, предусмотренном законодательством и Конституцией Республики Армения. Мы не должны упускать эту цель из виду ни на минуту, поскольку справедливость, как была, так и остается для граждан РА ожиданием номер один, и очень важно, чтобы прокуратура, следственные органы и судебная система в ежедневном режиме в своей работе ставили перед собой решение этой задачи ", - сказал Пашинян.

Премьер-министр коснулся шагов, предпринятых правительством в этом направлении, указав на важность повышения зарплат сотрудников прокуратуры. Глава правительства еще раз отметил, что это делается не только и не столько для сотрудников прокуратуры, сколько для граждан. <Это делается в первую очередь для граждан, потому что бенефициаром номер 1 услуг прокуратуры, следственных органов и судов является гражданин. И нашу политику в этой области мы строим, исходя из важности применения новых стандартов, для реализации которых необходимо внедрить новые навыки и профессионализм, соответствующие этим ожиданиям, а работники также должны иметь возможность сосредоточиться на своей работе. Для достижения этой цели правоохранительная и судебная системы должны быть органично связаны с народом. Принято говорить, что судебная система независима, система прокуратуры независима, но надо понимать, от кого она независима? Она независима от правительства, от других ветвей власти, но система прокуратуры и судебная система не могут быть более независимыми и суверенными, каковым является гражданин РА>, - отметил Пашинян.