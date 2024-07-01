Понедельник, 1 Июля 2024 18:19

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД РА опровергла встречу спецпредставителей Армении Рубена Рубиняна и Турции Сердара Кылыча 2 июля на приграничном КПП <Маргара>.

<При достижении договоренности о дате встречи специальных представителей по вопросам нормализации отношений между Арменией и Турцией общественность об этом будет проинформирована>, - отметила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Напомним, что о запуске процесса нормализации отношений между Ереваном и Анкарой сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого были назначены спецпредставители двух стран по этому вопросу - вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян и посол Турции Сердар Кылыч, которые провели 4 встречи.

Последняя встреча состоялась 1 июля 2022 году в Вене. На той встрече стороны договорились как можно скорее открыть сухопутную границу для граждан третьих стран. Однако за этот период граница была открыта один раз, да и то для грузовиков, на которых правительство Армении отправило гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Другого видимого прогресса в армяно-турецких отношениях с 2022 года не зарегистрировано. Спецпредставитель Турции по регулированию отношений с Арменией Сердар Кылыч на полях международного дипломатического форума 2024 года в Анталье предложил провести очередную встречу с армянской стороной в Ереване. Рубинян пообещал подумать