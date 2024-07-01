Понедельник, 1 Июля 2024 18:18

АрмИнфо.Бывший руководитель управления госимуществом Армении Арман Саакян признал себя виновным по предъявленным обвинениям и полностью возместил причиненный государству ущерб. Об этом сообщает Антикоррупционного комитета РА. По предварительному расследованию уголовного дела, расследованного в Антикоррупционный комитет.

Согласно источнику, А. С., злоупотребляя своими служебными полномочиями, в нарушение закона отчуждал государственное недвижимое

имущество рыночной стоимостью около 178 млн драмов компании <Кидс Кейр>, зарегистрированной на связанных с ним лиц. Далее имущество было отчуждено компанией за 240 млн драмов.

В ходе следствия А.С. Было предъявлено обвинение по статье 308 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он признал вину и полностью восстановил нанесенный ущерб.

Напомним, что Арман Саакян (сын зампредседателя Республиканской партии Армении, бывшего спикера Национального собрания Армении, депутата Галуста Саакяна).был назначен начальником Департамента управления государственным имуществом при Правительстве Республики Армения 22 июня 2011 года, а в 2018 году был освобожден от должности.

В 2021 году Генпрокуратура Армении сообщила о выявлении преступной схемы по отчуждению государственной недвижимости, бюджету был нанесен ущерб в размере 790 миллионов драмов.