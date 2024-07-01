Понедельник, 1 Июля 2024 15:30

АрмИнфо. 1 июля под председательством министра обороны РА Сурена Папикяна состоялось заседание коллегии при министре обороны РА, на повестке дня которого были "проблемы и пути решения проблем пополнения личного состава ВС РА".

Как передает пресс-служба МО РА, открывая заседание и приветствуя его участников, глава оборонного ведомства подчеркнул, что процесс пополнения вооруженных Сил необходимо держать в центре внимания в ежедневном режиме, а обсуждаемые в этом контексте вопросы чрезвычайно важны для укрепления боеспособность вооруженных сил.

Сурен Папикян отметил, что уже реализован ряд программ, и в ближайшее время будут предприняты шаги, которые будут способствовать решению важного процесса набора кадров. После докладов руководителей ответственных подразделений министр обороны дал ряд поручений.