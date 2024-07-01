Понедельник, 1 Июля 2024 15:29

АрмИнфо. В офис Защитника прав человека регулярно поступают жалобы на то, что ЗАО <Электрические сети Армении> и <Веолия Джур> ненадлежащим образом предоставляют услуги. По данному вопросу были проведены исследования в социальных сетях и СМИ.

Согласно источнику, граждане в основном поднимали вопросы, связанные с неосуществлением подачи воды в соответствии с установленным графиком, перебоями в подаче воды, а также отсутствием надлежащего уведомления об отключениях воды, качестве питьевой воды, давлении и т.д.

Учитывая, что масштабность и постоянство проблемы, Защитник прав человека считает создавшуюся ситуацию крайне неприемлемой. Особенно тревожно, когда люди лишены доступа к воде и канализации в летние месяцы.

<На основании вышеизложенного Защитник еще раз подчеркивает необходимость изучения причин аварийных перебоев и проведения работ по их минимизации, более строгому соблюдению правил оказания услуг питьевого водоснабжения, а также осуществлению соответствующих уведомлений по поводу перебоев в подаче воды.>, - говорится в сообщении.

Что касается жалоб относительно деятельности ЭСА, то они в сонорном касались перебоев электроснабжения без надлежащего предварительного уведомления и на длительный период времени, случаев причинения в результате этого материального ущерба, нарушения надлежащего осуществления трудовой деятельности, причинения вреда, которые привели к финансовым потерям.

Защитник подчеркивает, что для решения вопроса частых перебоев электроснабжения потребителей необходимо изучить причины аварийных внеплановых перебоев, провести работы (в том числе по обеспечению резервного (вторичного) электроснабжения энергоснабжения) с целью их минимизации, а также принять меры по совершенствованию энергосистемы с целью повышения показателей надежности и безопасности.

Омбудсмен обратился с письмами в ЗАО <ЭСА> и <Веолия джур> по поводу зафиксированных проблем. Указанные проблемы требуют безотлагательного решения, и Защитник прав человека будет последователен в их решении.

Отметим, что ЗАО "Электрические сети Армении" занимается распределением и продажей электроэнергии. Миссия компании - способствовать развитию экономики путем обеспечения надежного, качественного и доступного электроснабжения. Общая протяженность сетей компании составляет 36 тыс. км и обслуживает свыше 1 млн. потребителей.

Напомним, что с 1 января 2017 года новый единый оператор воды - французская компания "Veolia Djur" - дочка французской Veolia Enviroment SA сроком на 15 лет взяла в управление имущество пяти действующих операторов: "Ереван - джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк>. По данным Водного комитета РА за 2023 год, по линии питьевой воды платежи со стороны населения составили около 95% по сравнению с 94,2% в 2022 году. А согласно отчету ЗАО <Веолия Джур> обеспечено соответствие качества воды действующим нормативам на уровне 98,6%.