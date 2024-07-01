Понедельник, 1 Июля 2024 12:50

АрмИнфо.Два оставшихся кандидата в президенты Ирана Масуд Пезешкиан и Саидом Джалили ведут ожесточенную борьбу за завоевание критической группы вероятных избирателей во втором туре, который состоится 5 июля, сообщает агентство ИРНА.

Обе кампании делают все возможное, чтобы повлиять на неопределившихся избирателей и привлечь своих сторонников в борьбе за получение высокого поста с высокими ставками.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Масуд Пезешкиан пообещал, что его администрация будет решительно выступать против обязательного полицейского патрулирования, интернет-фильтрации и внешнего давления. "Я гарантирую, что все правительство будет противостоять принудительному патрулированию, игре с фильтрацией и нефильтрацией, а также внешнему давлению на всех заседаниях и со всей силой", - написал он.

Это сообщение прозвучало всего за несколько дней до второго тура выборов, на котором Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и старший депутат, встретится с бывшим переговорщиком по ядерной программе Саидом Джалили.

Тем временем Джалили в воскресенье провел предвыборную кампанию на Тегеранском базаре, где он рассказал о своих планах по решению основных проблем, с которыми сталкивается иранский бизнес и торговцы. <С 2018 года мы провели многочисленные встречи с различными профсоюзами и владельцами бизнеса, чтобы обсудить препятствия, с которыми они сталкиваются>, - сказал он. <Мы определили 17 ключевых проблем и разработали планы их решения>.

Джалили отметил, что его визит на оживленный рынок был направлен на то, чтобы услышать мнение бизнес-сообщества напрямую и обеспечить отражение их опасений в его предвыборной платформе. Кандидат подчеркнул, что взаимодействие с частным сектором и удовлетворение его потребностей будет главным приоритетом для его администрации.

Напомним, что первый тур голосования состоялся 28 июня. Никто из четырех кандидатов не набрал более 50% голосов. Фаворитами гонки стали Пезешкиан и Джалили.

На президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют 61 452 321 избиратель. Напомним, досрочные выборы в Иране проводятся в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, произошедшего 19 мая.