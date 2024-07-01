Понедельник, 1 Июля 2024 12:49

АрмИнфо. Европейский Союз является ключевым партнером Армении в проведении политики реформ. Об этом 1 июля на армянском демократическом форуме заявил руководитель представительства ЕС в РА, посол Василис Марагос.

По его словам, ЕС вместе с США являются крупнейшими донорами Армении, средства которых направляются на развитие и укрепление демократических институтов в стране. "Мы готовы поделиться нашим опытом, а также опытом стран, которые ассоциированы с ЕС и хотят стать полноправными членами Европейского Союза. Армения должным образом пользуется этим опытом, свидетельством которому являются реформы, направленные на развитие возможностей граждан страны, политического диалога. Мы также работаем с гражданским обществом, одновременно помогая властям Армении в реализации программ реформ в сферах юстиции и полиции, гендерного равноправия, борьбы с семейным насилием, правах ребенка и свободы СМИ ", - сказал Марагос.

Он указал на сотрудничество с Министерством внутренних дел РА, которое выступило с инициативой проведения важных реформ. В результате этих реформ в стране появилась Патрульная служба, на создание которой ЕС предоставил 76 современных машин. Успешным оказалось сотрудничество и в сфере безопасности, а также реформ в сфере правосудия, на что было предоставлено бюджетное содействие в размере около 40 млн евро. В этой сфере работы еще продолжаются, как продолжаются и работа по реформированию судебной системы.

Марагос отметил, что ЕС оказывает Армении содействие и в сфере законодательства, одним из проявлений которого стала разработка проекта закона "О национальных меньшинствах". Посол выразил надежду, что этот документ в ближайшее время будет одобрен правительством и направлен в парламент страны. Посол добавил, что вместе с Всемирным банком ведутся комплексные исследования на выявление имеющихся проблем в сфере правосудия.

Представитель ЕС отметил, что в настоящее время с Арменией продолжаются переговоры по новой повестке сотрудничества, в центре которого будут вопросы, связанные с развитием демократии. Также продолжится содействие Еревану в установлении в регионе мира и безопасности в контексте суверенитета и независимости республики. В этом плане посол указал на важную роль наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, которая способствует обеспечению стабильности.