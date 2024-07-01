Понедельник, 1 Июля 2024 12:48

АрмИнфо. За последние 6 лет зафиксировано немало достижений, которые связаны со становлением и развитием демократии в Армении. Об этом 1 июля на Армянском демократическом форуме заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

В частности, по его словам, словосочетание "фальсификация итогов выборов" уже можно отнести к историческому жанру, что очень важно. Премьер заметил, что сегодня многие автомобильные дороги страны приведены в соответствие с международными стандартами, и этот факт является новостью для граждан лишь первую неделю, после чего данный факт становится обыденностью. То же самое касается и выборов.

Еще одна проблема касается свободы проведения митингов и демонстраций, особенно по части ограничения их проведения на определенной территории еще 7 лет назад. Сегодня такой проблемы, по словам Пашиняна, просто не существует. В то же время, премьер указал на то обстоятельство, которое связано с качеством проведения общенациональных выборов, которое пока не зафиксировано на уровне местных органов власти.

Премьер считает, что в стране нет давлений и применения силовых методов против свободы слова или средств массовой информации. "В целом, демократию следует воспринимать не как шаткую ведьму, а как элегантную гостью", - сказал глава армянского правительства.

Он подчеркнул, что идеи демократии, озвученные находящейся сейчас во власти партии "Гражданский договор" в 2015 году, продолжают оставаться актуальными и сегодня. Демократия - это не вызванная обстоятельствами реалия, а стратегия, которой будут придерживаться правительство и правящее большинство. "Очень важно подчеркнуть, что демократия в Армении укоренилась , и международное сообщество все чаще воспринимает нашу страну как часть демократического мира", - подчеркнул глава правительства.

Он выразил надежду, что форум зафиксирует политическую волю властей страны по дальнейшему развитию демократических институтов, определит направления их развития и укрепления.