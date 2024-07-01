Понедельник, 1 Июля 2024 12:47

АрмИнфо.Вид разрушенного в результате попадания ракеты вооруженных сил Украины жилого дома в Белгороде, где полностью рухнул подъезд, дает понимание масштаба горя людей, а также вызывает желание скорейшего завершения обстрелов. Как передает ТАСС, такое мнение выразил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, находящийся с рабочей поездкой в Белгороде.

"Место, где сосредоточено горе десятков людей, не только тех, кто пострадал, но и, я думаю, это оказывает психологическое воздействие на весь город. Здесь чувство одно можно испытывать - сострадание, понимание всего масштаба этого горя. И, естественно, возникает желание, чтобы это все быстрее закончилось", - сказал он журналистам.

Белгород и его окрестности 12 мая подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов - ракеты "Точка- У" - повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде на улице Щорса, полностью рухнул подъезд. Погибли 17 человек.

Также посол посетил центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень".