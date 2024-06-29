Суббота, 29 Июня 2024 15:09

АрмИнфо. 29 июня в Дубровнике министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер, министр иностранных дел Словении Таня Файон обсудили двустороннюю повестку дня и региональные вопросы.

Об этом сообщает МИД РА. Стороны коснулись обеспечения продолжения диалога по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес. Состоялся обмен мыслями по вопросам региональной безопасности с учетом того, что Словения в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Министр Мирзоян представил последние события в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность заключения мирного договора. Мирзоян выразил благодарность за то, что в рамках программы поддержки в третий раз в этом году Словения приняла детей, перемещенных из Нагорного Карабаха. В контексте ситуации на Ближнем Востоке министры упомянули признание Словенией и Арменией Государства Палестина в прошлом месяце в соответствии с принципом <двух государств>.