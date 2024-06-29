Суббота, 29 Июня 2024 14:36

АрмИнфо. На внеочередных президентских выборах в Иране в лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. Но ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Таким образом, 5 июля в стране пройдет второй тур голосования.

На внеочередных выборах участвуют четыре кандидата: Саид Джалили - представитель верховного лидера в высшем Совете национальной безопасности, Мохаммад Багер Галибаф - спикер парламента, Мостафа Пурмохаммади - представитель духовенства, и сторонник масштабных реформ - депутатом меджлис Масуд Пезешкиан (ранее - вице-спикера, министр здравоохранения, кардиохирург и глава Тебризского университета медицинских наук).

Это 14-е выборы президента Ирана (должность была введена после свержения монархии в стране в 1979 году), которые проходят в связи с гибелью Эбрахима Раиси 19 мае этого года в авиакатастрофе. 63-летний президент, избранный в 2021 году (получил 62% голосов при самой низкой явке в истории страны), возвращался на вертолете из Азербайджана. Крушение произошло на северо-западе страны, в районе Верзеган в горной местности во время тумана.

Помимо Раиси на борту находились глава МИД Ирана, губернатор провинции Восточный Азербайджан и имам города Тебриз, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они - в общей сложности восемь человек - погибли. Сообщалось, что причиной крушения стала техническая неисправность вертолёта. Обязанности президента в первые 50 дней после гибели Раиси исполнял первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.