Суббота, 29 Июня 2024 14:34

АрмИнфо. Армения подтвердила свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75- летию Альянса. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Иных договоренностей на данный момент нет", - отметила Бадалян.

Ранее о приглашении Армении и Азербайджана на встречу партнеров в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.