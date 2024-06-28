Пятница, 28 Июня 2024 18:46

АрмИнфо.27 июня 2024 года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» Бек Джунг-Ваном.

Тепло поприветствовав гостя на древней и гостеприимной туркменской земле, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что этот визит предоставит хорошую возможность для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

Как подчёркивалось, развитие эффективных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Республикой Корея – одной из развитых стран мира, является одним из приоритетов внешнеполитической стратегии Туркменистана.

Новую страницу в истории межгосударственных связей, по общему мнению, открыл недавний государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Туркменистан, в рамках которого были достигнуты важные договорённости и подписан солидный пакет документов, нацеленных на углубление взаимовыгодного партнёрства, обогащение его содержания.

Претворяя в жизнь комплексную преобразовательную стратегию, ориентированную на коренную модернизацию и индустриализацию национальной экономики, наша страна делает ставку на внедрение передовых, инновационных технологий и лучшего зарубежного опыта.

Неслучайно новые направления сотрудничества стали предметом заинтересованного обсуждения на Туркмено-корейском бизнес-форуме, состоявшемся в Ашхабаде в дни визита корейского лидера при участии Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

Участники форума выразили взаимную заинтересованность в активизации многолетнего партнёрства, обозначив ряд перспективных областей для дальнейшей совместной работы. В их числе – нефте- и газохимия, энергетика, транспортно-коммуникационный комплекс и логистика, судостроение, промышленность, строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, внедрение инновационных цифровых и экологически чистых технологий и др.

Наряду с вышеназванными отраслями корейские компании проявляют особый интерес к участию в строительстве медицинского кластера в «умном» городе Аркадаг, реализации градостроительного мегапроекта «Ашхабад-сити», а также в осуществлении других проектов национального и регионального значения.

При этом подчёркивалось, что в нашей стране особое внимание уделяется надёжности возводимых объектов и их соответствию экологическим стандартам. Большое значение придаётся внедрению новейших достижений науки и техники, привлечению иностранного капитала. В данной связи отмечалось плодотворное сотрудничество между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.».

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» пожелали друг другу крепкого здоровья, процветания и больших успехов в деятельности, выразив уверенность, что многолетнее взаимовыгодное партнёрство будет и далее успешно развиваться.