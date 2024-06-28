Пятница, 28 Июня 2024 18:42

АрмИнфо.Азербайджан активно заселяет Лачинский коридор. Как сообщает Госкомбеженцев АР, спустя 30 лет в Лачин <возвращены> 1971 человек.

Всего на оккупированные территории Нагорного Карабаха Баку перевез 7762 человек. <В частности, они вернулись в города и села Шушинском, Зангиланском, Физулинском, Агдеринском, Лачинском, Ходжалинском районах. Кроме того, тысячи человек задействованы на восстановительных работах, и, в частности, заняты в строительной, здравоохранительной, образовательной правоохранительной областях, сферах торговли и услуг>, говорится в сообщении, распространенном агентстве Turan.

Отмечается, что ранее власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить на т.н. <освобожденные> от оккупации армянами несколько тысяч лет назад территории 140 тысяч азербайджанских жителей.