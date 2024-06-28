Пятница, 28 Июня 2024 17:26

АрмИнфо.Следственный Комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Ванадзора, который якобы подкупал социально уязвимых граждан с целью участия в оппозиционных антиправительственных митингах, организованных гражданской инициативой "Тавуш за Родину".

По данным Следкома, люди соглашались выходить на протестные акции за сумму в 3 тыс драмов и за бесплатное питание. Более того, людей на маршрутках и легковых автомобилях вывозили на митинги в Ереван и в разные области республики. Более того, эти люди участвовали и в акциях по перекрытию дорог. Обвинения подпадают под статьи 236 УК РА.

Предварительное следствие завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направлены в суд.