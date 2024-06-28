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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в Араратской области:
10:00-13:00 частично села Авшар, Воскетап и Лусашох;
10:30-12:30 частично село Мхчян;
в Котайкской области:
11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон и 5, 6, 7, 8 микрорайоны города Абовян; бассейн, ООО “Даймонд”, “Лума, ‘Норарар”, Дворец Пионеров, Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; частично села Гохт, Гегард, Гарни.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10։00-16:00 жилые дома 1, 2/4, 3, 5 на улице Душанбе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 на переулке Ташкента, 1, 5, 7 на улице Ашхабад, жилой дом 21/1 на улице Бабаджаняна, ясли-детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;
11։00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша;
11։00-17:00 жилые дома 1-10 на пр. Азатутяна, частные дома 9/6-13/11 на Тбилисском шоссе;
в Араратской области:
10:30-12:30 частично село Мхчян;
10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Мурацана, Гукасяна, Сурб Аменапркича в городе Арарат; частично села Таперакан и Лусашох;
в Ширакской области:
11:00-17:00 села Гусанагюх, Лусахбюр, Ширакаван, Саракап, Джрапи, Агин, Бардзрашен, Исаакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).
|Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
|Азербайджан активно заселяет Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|Следком Армении идет по следам организаторов антиправительственных митингов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам прокомментировали информацию движения <Тавуш во имя Родины>
|Баку требует от Еревана отозвать иски из международных судов: "Тавуш во имя Родины"
|Арарат Мирзоян принял участие в круглом столе в Международном центре обороны и безопасности Эстонии
|"Айакве" заявляет об умышленной провокации со стороны руководства полиции 12 июня
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Группа евродепутатов раскритиковала реакцию Москвы и Баку на армяно-французскую оружейную сделку
|Баграт Галстанян и представители движения <Тавуш во имя родины> с трехдневным визитом отправились в Сюник
|Посол: развитие отношений между Арменией и Ираном, в том числе, в сфере безопасности, зависит от армянской стороны
|Документальный фильм о Сергее Параджанове <Я отомщу миру любовью> покажут на кинофестивале <Золотой абрикос>
|Посол ИРИ: Иран приветствует позицию Армении по вопросу признания Палестины
|Американские конгрессмены представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Арцахе
|Издание Politico выявило, как Азербайджан осуществляет за рубежом целенаправленную пропаганду против Рубена Варданяна
|Армения не подпишет бюджет ОДКБ на 2024 год, о чем официально уведомила Секретариат - МИД
|Армения всегда была европейской страной, и ее будущее - в Европе. Антон Хофрайтер армянским депутатам
|Глава МВД Армении встретился с представителями Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции
|Джеймс О Брайен: Нам нужен мирный договор и для обеспечения трафика
|Арарат Мирзоян о российско-украинской войне: Армения категорически выступает против войны и поддерживает территориальную целостность стран
|Международное рейтинговое агентство Moody s повысило рейтинг IDBank-а
|Глава МИД Армении: Ереван готов завершить работы по подписанию мирного договора в течение месяца, но не могу сказать, что вижу позитивной реакции Баку на это предложение
|По тексту мирного соглашения между Ереваном и Баку достигнут значительный прогресс - Байрамов
|Грузинская сторона всегда готова способствовать конструктивной коммуникации между Арменией и Азербайджаном
|Арарат Мирзоян: Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы
|Движение <Тавуш во имя Родины> анонсировало сборы у церкви Святой Анны
|Пашинян: развитие демократических институтов и повестки реформ является стратегией правительства РА
|Сотрудники СНБ Арцаха смогут продолжить службу в органах национальной безопасности Армении
|В преддверии 155-летия Комитаса в Ереване состоится концерт, посвященный Вардапету - <Комитас - музыкант и поэт>
|Быть частью Евросоюза и выйти из ОДКБ: Ален Симонян в Риге рассказал об устремлениях Еревана
|Госдеп США опубликовал доклад о религиозной свободе в 2023 году и рассказал о существующих в Армении проблемах
|Президент Туркменистана принял министра национальной обороны Турецкой Республики
|Начало диалога по визовой либерализации с ЕС в числе приоритетов Армении, подчеркнул Ален Симонян в Риге
|В ПАСЕ выразили глубокую обеспокоенность действиями властей Армении по подавлению политического оппонента в лице Аветика Чалабяна
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> вносит новую традицию
|Армения примет флаг Игр Франкофонии
|Затулин назвал откровенной ложью обвинения секретаря Совбеза Армении в адрес России по части Арцаха
|В Госдепе США рассказали о целях посещения О Брайеном стран Южного Кавказа
|Разрушение историко-культурных памятников во время войн нацелено на дальнейшую фальсификацию истории: армянский парламентарий в ПАСЕ
|Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>
|Своих не бросаем: экс-глава Лори назначен советником премьера Армении
|Посол: Французское агентство развития поддерживает Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мария Захарова: Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей.
|В Совфеде РФ отреагировали на заявление секретаря СБ Армении
|Армянские студенты будут привлечены к инженерным работам на передовой, предложение главы комиссии обороны и безопасности НС Армении
|Армянские парламентарии попросили латвийских коллег оказать содействие в возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане армянских пленныхb
|Ваан Керобян об уголовном деле в Минэке: Или генпрокуратура остановила уголовное дело без возмещения ущерба государству, или ущерба не было
|Анкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Палестину - Эрдоган
|Американские конгрессмены призвали главу Госдепа США уделить внимание защите армянского культурного наследия в Арцахе
|Армянская делегация не примет участие в международном конкурсе "Славянский базар" в Беларуси
|Секретарь СБ Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану
|Армяно-российское военно-техническое сотрудничество с 96% снизилось до менее чем 10% - секретарь СБ Армении
|Баку пока не ответил на предложение Еревана о создании совместного механизма расследования инцидентов на границе - секретарь СБ РА
|Секретарь СБ РА: Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договору
|Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 в Баку - депутат НС РА
|Омбудсмен РА: государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пыток
|Каллас сменит Борреля на посту главы дипломатии ЕС - СМИ
|Президент Туркменистана принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики Пакистан
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