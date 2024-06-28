Пятница, 28 Июня 2024 17:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Авшар, Воскетап и Лусашох;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон и 5, 6, 7, 8 микрорайоны города Абовян; бассейн, ООО “Даймонд”, “Лума, ‘Норарар”, Дворец Пионеров, Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; частично села Гохт, Гегард, Гарни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 1, 2/4, 3, 5 на улице Душанбе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 на переулке Ташкента, 1, 5, 7 на улице Ашхабад, жилой дом 21/1 на улице Бабаджаняна, ясли-детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 1-10 на пр. Азатутяна, частные дома 9/6-13/11 на Тбилисском шоссе;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мхчян;

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Мурацана, Гукасяна, Сурб Аменапркича в городе Арарат; частично села Таперакан и Лусашох;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Гусанагюх, Лусахбюр, Ширакаван, Саракап, Джрапи, Агин, Бардзрашен, Исаакян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).