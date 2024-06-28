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АрмИнфо.В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна опровергли информацию о его намерении уйти в отставку.
"Информация, распространенная лидерами движения "Тавуш во имя Родины" без ссылки на достоверный источник, не соответствует действительности. На данный момент такого решения нет, никакого процесса по этому поводу не ведется. Офис продолжает выполнять свои функции, продолжая представлять интересы Республики Армения в международно- правовых инстанциях", - сообщила Aysor.am пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.
Она сообщила, что Егише Киракосян сейчас находится в отпуске.
Отметим, что телеграм-канал "Священная борьба>, со ссылкой на дипломатические источники, сообщал, что Егише Киракосян собирается уйти в отставку в связи с тем, что Ереван намерен удовлетворить новое требование Баку отозвать все иски из международных судов.
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|Азербайджан активно заселяет Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|Следком Армении идет по следам организаторов антиправительственных митингов
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|В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам прокомментировали информацию движения <Тавуш во имя Родины>
|Баку требует от Еревана отозвать иски из международных судов: "Тавуш во имя Родины"
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Группа евродепутатов раскритиковала реакцию Москвы и Баку на армяно-французскую оружейную сделку
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|Документальный фильм о Сергее Параджанове <Я отомщу миру любовью> покажут на кинофестивале <Золотой абрикос>
|Посол ИРИ: Иран приветствует позицию Армении по вопросу признания Палестины
|Американские конгрессмены представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Арцахе
|Издание Politico выявило, как Азербайджан осуществляет за рубежом целенаправленную пропаганду против Рубена Варданяна
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|Грузинская сторона всегда готова способствовать конструктивной коммуникации между Арменией и Азербайджаном
|Арарат Мирзоян: Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы
|Движение <Тавуш во имя Родины> анонсировало сборы у церкви Святой Анны
|Пашинян: развитие демократических институтов и повестки реформ является стратегией правительства РА
|Сотрудники СНБ Арцаха смогут продолжить службу в органах национальной безопасности Армении
|В преддверии 155-летия Комитаса в Ереване состоится концерт, посвященный Вардапету - <Комитас - музыкант и поэт>
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|Госдеп США опубликовал доклад о религиозной свободе в 2023 году и рассказал о существующих в Армении проблемах
|Президент Туркменистана принял министра национальной обороны Турецкой Республики
|Начало диалога по визовой либерализации с ЕС в числе приоритетов Армении, подчеркнул Ален Симонян в Риге
|В ПАСЕ выразили глубокую обеспокоенность действиями властей Армении по подавлению политического оппонента в лице Аветика Чалабяна
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> вносит новую традицию
|Армения примет флаг Игр Франкофонии
|Затулин назвал откровенной ложью обвинения секретаря Совбеза Армении в адрес России по части Арцаха
|В Госдепе США рассказали о целях посещения О Брайеном стран Южного Кавказа
|Разрушение историко-культурных памятников во время войн нацелено на дальнейшую фальсификацию истории: армянский парламентарий в ПАСЕ
|Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>
|Своих не бросаем: экс-глава Лори назначен советником премьера Армении
|Посол: Французское агентство развития поддерживает Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мария Захарова: Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей.
|В Совфеде РФ отреагировали на заявление секретаря СБ Армении
|Армянские студенты будут привлечены к инженерным работам на передовой, предложение главы комиссии обороны и безопасности НС Армении
|Армянские парламентарии попросили латвийских коллег оказать содействие в возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане армянских пленныхb
|Ваан Керобян об уголовном деле в Минэке: Или генпрокуратура остановила уголовное дело без возмещения ущерба государству, или ущерба не было
|Анкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Палестину - Эрдоган
|Американские конгрессмены призвали главу Госдепа США уделить внимание защите армянского культурного наследия в Арцахе
|Армянская делегация не примет участие в международном конкурсе "Славянский базар" в Беларуси
|Секретарь СБ Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану
|Армяно-российское военно-техническое сотрудничество с 96% снизилось до менее чем 10% - секретарь СБ Армении
|Баку пока не ответил на предложение Еревана о создании совместного механизма расследования инцидентов на границе - секретарь СБ РА
|Секретарь СБ РА: Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договору
|Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 в Баку - депутат НС РА
|Омбудсмен РА: государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пыток
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