Пятница, 28 Июня 2024 16:28

АрмИнфо.В офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна опровергли информацию о его намерении уйти в отставку.

"Информация, распространенная лидерами движения "Тавуш во имя Родины" без ссылки на достоверный источник, не соответствует действительности. На данный момент такого решения нет, никакого процесса по этому поводу не ведется. Офис продолжает выполнять свои функции, продолжая представлять интересы Республики Армения в международно- правовых инстанциях", - сообщила Aysor.am пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Она сообщила, что Егише Киракосян сейчас находится в отпуске.

Отметим, что телеграм-канал "Священная борьба>, со ссылкой на дипломатические источники, сообщал, что Егише Киракосян собирается уйти в отставку в связи с тем, что Ереван намерен удовлетворить новое требование Баку отозвать все иски из международных судов.