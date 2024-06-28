Пятница, 28 Июня 2024 16:20

АрмИнфо. Азербайджан предъявил Армении новые требования, сообщает протестное движение "Тавуш во имя Родины" со ссылкой на дипломатические источники.

<В полученном Азербайджаном 10-м пакете мирного соглашения администрация Алиева требует от Армении отказаться от всех исков к Азербайджану, поданных в международные судебные инстанции

Речь идет о политике дискриминации и этнической чистки, проводимой Азербайджаном в отношении армян Арцаха, жалобах РА на удерживаемых в Баку армянских пленных и наших требованиях освободить оккупированные территории РА.

Наши источники в дипломатических кругах утверждают, что правительство Пашиняна готово удовлетворить требования Алиева, что вызвало возмущение представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна. Последний настаивает на том, что не отзовет подготовленные им иски и собирается уйти в отставку, не вернувшись из отпуска.