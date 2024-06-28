Пятница, 28 Июня 2024 15:53

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в круглом столе в Международном центре обороны и безопасности Эстонии (ICDS) в Таллине.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в дискуссии приняли участие представители экспертных кругов, а также главы аккредитованных дипломатических миссий в Эстонии.

В начале встречи Мирзоян представил внешнеполитические приоритеты Армении в меняющихся геополитических условиях, существующие вызовы и шаги, предпринимаемые для их преодоления.

Глава МИД Армении подробно представил текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, последние события и тенденции. Глава армянского внешнеполитического ведомства рассказал о видении Армении относительно установления стабильности и долгосрочного мира в регионе, а также об усилиях и текущих задачи по его реализации.

На встрече упоминался процесс нормализации отношений с Турцией, договоренности, достигнутые посредством диалога, и была подчеркнута важность их реализации.

Касаясь процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, Мирзоян подчеркнул важность продолжения процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также подписания мирного договора.

С участниками дискуссии состоялся обмен мнениями о перспективах углубления партнерства Армении с ЕС и его странами-членами. В качестве важных составляющих были выделены совместные усилия, направленные на повышение устойчивости Армении, продолжение демократических реформ, а также миссия гражданских наблюдателей ЕС в Армении.

В контексте сотрудничества с более широким географическим охватом были также обсуждены возможности стратегического партнерства РА-США, а также развитие экономических и транспортных каналов в рамках проектов Север-Юг, Восток-Запад, "Перекресток мира". "Мы получили положительный отклик от наших международных партнеров относительно этой инициативы, это также свидетельствует о приверженности РА мирной повестке дня и обеспечению устойчивого развития в регионе", -сказал Мирзоян.