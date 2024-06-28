Пятница, 28 Июня 2024 12:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-15:00 частные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 60/1-66 и частные дома 31-60 на улице Барбюса, жилой дом 4 на улице М. Аветисяна, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 59/6-6 на пр. Комитаса, 12-16/1 на улице Рубинянца, жилой дом 28 и частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, жилые дома 1/4-1/6 на 27-ой улице Арабкира; частные дома 232, 121-235 на улице Арменакяна, филиал компании “Айэкономбанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11։00-13:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон и 5, 6, 7, 8 микрорайоны города Абовян; бассейн, ООО “Даймонд”, “Лума, ‘Норарар”, Дворец Пионеров, Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян;

11:00-17։00 частично община Нор Гехи; частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Лорийской области:

11:00-15:00 село Мецаван;

11:00-16:00 село Гар-Гар;

13:00-16:00 села Джрашен и Сарамеч;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы Мадатян и Дзержинского, проспект Ахтанака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Маралик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Авшар, Воскетап и Лусашох;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон и 5, 6, 7, 8 микрорайоны города Абовян; бассейн, ООО “Даймонд”, “Лума, ‘Норарар”, Дворец Пионеров, Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; частично села Гохт, Гегард, Гарни.