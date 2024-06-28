Пятница, 28 Июня 2024 12:58

АрмИнфо. Архиепископ Баграт Галстанян и представители движения <Тавуш во имя родины> с трехдневным визитом отправились в Сюник, где запланированы встречи с встрече с местными жителями.

Накануне во дворе церкви Святой Анны в Ереване на встрече с активистами и сторонниками движения архиепископ заявил, что планирует посетить Мегри, Капан, Горис, Сисиан и подняться на Хуступ.

<Сюникская область сегодня уязвима, и ее вопросы стоят остро. Кроме того, до населения не всегда доходит достоверная информация> - сказал Галстанян.

Также он сообщил, что 3 июля собирается организовать встречу с представителями всех сил, представленных на политическом поле Армении.

<Мы пригласим на встречу тех, кто был изначально>, - заявил он. Им будет представлен отчет и общая концепция, после чего будет сформирован либо большой, либо малый политический совет. <Формат мы обсудим. Это будет сделано для увеличения степени вовлеченности. Мы встречались и встречались со многими. Ожидания и интересы некоторых из них могут оказаться иными>, - отметил архиепископ.

На странице движения в соцсети Facebook и на Telegram-канале <Священная борьба> опубликован график трехдневного визита в Сюник.