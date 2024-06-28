Пятница, 28 Июня 2024 12:54

АрмИнфо.Иран приветствует позицию Армении по вопросу признания Государства Палестина и содействия палестинскому народу. Об этом 28 июня журналистам заявил посол ИРИ в РА Мехди Собхани.

По его словам, это смелый шаг со стороны Еревана, который демонстрирует приверженность всего международного сообщества к поддержанию прав палестинского народа. "Те страны, которые содействуют Палестине и палестинскому народу, находятся на правильном пути. Те преступления, которые осуществляются сионистским режимом, известны всему миру, а те, кто хранит молчание на фоне этих преступлений, являются соучастниками преступлений Израиля, убивающего стариков, женщин и детей", - заявил дипломат, добавив, что позиция Ирана в отношении сионистского режима, убивающего младенцев, не претерпела изменений. "Тегеран не признает это государство", - сказал посол.

Отметим, что 21 июня Армения признала Государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения. "На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско- палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния. На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в заявлении МИД Армении. -0-

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны.